150 habitants de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie portent plainte contre X

Par Marie Ameline, France Bleu Pays de Savoie

Inquiets des effets de la pollution atmosphérique sur leur santé, et désireux d'être plus et mieux informés, des habitants portent plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Le parquet de Bonneville va diligenter une enquête.