Plus de 30 degrés en Creuse pour ce début juin

Creuse, France

Ciel bleu azur et premiers coups de soleil. De tout le Limousin, c'est en Creuse qu'il a fait le plus chaud ce week-end. 31°7 relevés ce dimanche après-midi à Genouillac, c'est plus qu'à Brive, 200 km plus au sud, où il fait 31°4.

Presque partout en Creuse, ce weekend de l'Ascension nous donne un joli avant-goût de l'été:

30°9 à Bonnat

31° à Saint-Loup

31°1 à Gueret

31°4 à Boussac

Seul le Plateau de Millevaches reste sous la barre des 30° , avec 28°1 à Gentioux-Pigerolles et 27°9 à La Courtine

Heureusement, on ne manque pas de plages. ici celle du Bourg d'Hem © Radio France - Olivier Estran

Météo France n'est pas encore en mesure d'affirmer si nous avons battu des records. Une seule certitude, il a fait plus chaud ici qu' à Limoges qui affiche 28°1 (le record là-bas est de 31°7 pour un début juin, c’était en 2015)