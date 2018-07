Normandie, France

Un record de température a été battu à la station météo de Boos près de Rouen en Seine-Maritime ce jeudi. Au plus chaud de la journée, il a fait 34,5 degrés, un dixième de plus que le record précédent en 2006 à la même date.

Un peu moins de chaleur en bord de mer

Météo France enregistre une belle pointe à 36°C à Muids dans l'Eure. Dans l'après-midi, il a fait entre 33 et 35°C dans les terres et entre 28 et 31°C sur la côte. Ce mois de juillet ressemble beaucoup à celui de 2006, l'un des plus chauds de ces cinquante dernières années en Normandie. On ne parle pas encore de canicule car les températures redescendent la nuit mais tout de même quel beau soleil en Normandie en ce mois de juillet !