PHOTOS - Plus de 4.000 personnes marchent pour le climat à Montpellier

Plus de 4.000 personnes ont marché pour le climat ce samedi à Montpellier (Hérault). Plusieurs centaines de gilets jaunes étaient présents dans le cortège entre la place de l'Europe et la Comédie.

Montpellier, France

Une vague verte sur Montpellier. Pour la troisième fois depuis septembre, la marche pour le climat a rassemblé plusieurs milliers de personnes. Ils étaient plus de 4.000 ce samedi entre la place de l'Europe et la Comédie derrière la banderole "Citoyens pour le climat". C'est le double par rapport à la précédente marche du 13 octobre.

Des gilets jaunes

Dans le cortège, quelques gilets jaunes étaient présents pour affirmer que "fin du mois et fin du monde" sont compatibles. "Les gilets jaunes n'ont rien contre l'écologie. Nous venons tous défendre notre planète" détaille Sophie. "Je pense au contraire que c'est un mouvement pour qu'on sorte d'un système qui détruit la planète, qui détruit les humains et la famille" ajoute Thérèse.

Une pancarte dans la marche pour le climat à Montpellier © Radio France - Romain Berchet

Des gilets verts

Quelques gilets verts ont garni la marche montpelliéraine pour le climat. Un vrai acte politique d'après Frédéric : "Nous portons certaines revendications des gilets jaunes. Nous sommes pour une équité sociale et fiscale mais pas d'aller pomper la dernière goutte de pétrole la moins chère possible. Il faut s'en passer le plus rapidement possible."

Les gilets jaunes mais aussi les autres participants de cette marche pour le climat proposent à l'unisson de "changer le système mais pas le climat".