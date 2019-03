Plus de 500 manifestants dans les Landes pour des mesures contre le réchauffement climatique

Landes, France

Un peu plus de 200 défenseurs de l'environnement ont défilé à Dax. A Mont de Marsan, ils étaient près de 300, parfois déguisés, unis derrière une banderole sur laquelle on lisait "SOS vivant en détresse". Des hommes et des femmes de tous les générations, souvent accompagnés de leurs enfants, ont marché des arènes jusqu'aux nouvelles halles avant de débattre en musique sur la place Saint-Roch.

"Changeons le système, pas le climat"

Les marcheurs pour le climat se sont arrêtés sur la place de la mairie de Mont de Marsan où plusieurs saynètes se sont déroulés. Ils ont formé une chaîne humaine, allongés à même le sol pendant que les hauts-parleurs diffusaient une musique de Vivaldi. Ils se sont ensuite relevés pour une chorégraphie sur la chanson "Aux arbres, citoyens" de Yannick Noah.

De nombreuses personnes défilaient pour la première fois pour le climat. Julien, un technicien montois spécialisé dans les interventions sur les lignes à haute tension, est venu avec sa compagne pour dire stop. "Il ne faut plus se contenter de voir et être d'accord, c'était mon cas jusqu'à présent. _Maintenant, il faut aussi se lever, marcher, montrer aux gens qui nous entourent qu'il faut y aller_. Marchons tous ensemble vers ce but commun" confie-t-il

Les manifestants allongés devant l'hôtel de ville de Mont de Marsan © Radio France - Leïla Benjelloun

"Ce n'est pas qu'écologique de préserver l'environnement, ça peut aussi être économique"

Un peu plus loin dans le cortège, Barbara défile avec ses trois enfants. "Je fais une marche éducative. Je marche avec mes enfants. Ça permet d'en discuter avec eux et de continuer à les éduquer sur le climat" explique cette professeur des écoles venus de Castandet. Barbara et sa famille tente d'agir au quotidien pour lutter contre le réchauffement climatique : "on essaye d'acheter des produits avec le moins d'emballage possible, on a des poules, on fait du compost pour les déchets verts et organiques. On fait du covoiturage quand c'est possible car en zone rurale, on est quand excentrés. On a une voiture hybride au GPL. Ce n'est pas qu'écologique c'est aussi économique de préserver l'environnement. On fait le plus possible de produits maison et on évite d'acheter le moins possible des produits industriels. _Les enfants sont un peu impliqués et du coup, ils coopèrent_. Ils ne réclament pas non plus des gâteaux industriels et ce genre de choses. Ils nous aident car ils comprennent."

Deux nouvelles marches pour le climat au mois de mai

La pétition "l'affaire du siècle" a rassemblé plus de deux millions de signatures. Elle s'est traduite par un recours en justice contre l'Etat jeudi 14 mars pour qu'il respecte ses engagements pour lutter contre le réchauffement climatique.

Deux nouvelles marches du siècle sont programmées : le samedi 25 mai partout en France et pour tout le monde ainsi que le vendredi 24 mai pour les lycéens et étudiants.