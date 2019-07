Plus de 7 000 éclairs en moins de 24 heures sur la Drôme et l'Ardèche

L'observatoire Keraunos explique que ce samedi a été la journée la plus foudroyée de 2019 au niveau national. 73 700 éclairs recensés en France. On ne sait pas si la Drôme et l'Ardèche ont battu des records, mais on recense 7007 éclairs entre samedi 16h, début de l'épisode, et ce dimanche matin 7h.

Drôme, France

L'épisode orageux a très clairement débuté en Ardèche à 16h ce samedi. De 16h à minuit, 3 042 éclairs ont été enregistrés d'après les statistiques de l'observatoire Keraunos. La commune de Borée, à la frontière de la Haute-Loire est alors la plus touchée avec 503 éclairs, suivie de la commune voisine de Saint-Martial.

L'activité électrique se calme aux alentours de minuit, avant une reprise au petit matin. 939 nouveaux éclairs sont enregistrés sur l'Ardèche entre minuit et 6h, et là, c'est le Sud qui est le plus touché : 512 éclairs sur le secteur de Saint-Marcel-d'Ardèche.

En tout, côté Ardèche, ce sont donc 3 981 éclairs qui ont été recensés sur la période.

Environ 4 000 éclairs en Ardèche, 3 000 dans la Drôme

Dans la Drôme, le gros de l'orage débute plus tardivement samedi, vers 21h. 1 504 éclairs sont enregistrés jusqu'à minuit. Les secteurs de Chateauneuf-sur-Isère (196) , Beauregard-Barret, et Chatuzange-le-Goubet sont alors les plus concernés.

Là aussi, on note une accalmie juste après minuit et une reprise au petit matin. A nouveau, 1 522 éclairs sont enregistrés, et c'est le Sud qui est le plus touché. 218 éclairs sur le secteur de Pierrelatte, 202 du côté de Vinsobres.