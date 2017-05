Plus de moustique tigre en Indre-et-Loire ?

En orange sur la carte de présence du moustique tigre en France métropolitaine en 2016, l’Indre-et-Loire est passé au blanc en 2017 : le département aurait donc réussi à se débarrasser du moustique colonisateur. Explications.

L'Indre-et-Loire ne serait plus menacée par l’installation du moustique tigre, selon une nouvelle carte du ministère de la Santé : le département est classé dans la catégorie 0a, "pas de détection d’Aedes albopictus".

Pourtant, en 2016, le département avait un niveau d’alerte supérieur : 0b, "interception ponctuelle d’Aedes albopictus", le niveau le plus haut étant le 1, "Aedes albopictus présent et actif". Un déclassement du niveau d’alerte est pourtant très rare, dans le traitement du moustique tigre, porteur du virus Zika, de la dengue et du chikungunya.

Des moustiques « agressifs » qui voyagent

Revenons en 2015 : deux signalements de moustique tigre ont été fait en Indre-et-Loire, dans la commune de Saint-Avertin. Deux particuliers ont envoyé des photos de moustiques sur le site signalement-moustique.fr, les spécialistes ont attesté de leur nature, et sont venus surveiller les lieux plus fréquemment, ce pourquoi le département est aparru en orange sur la carte du ministère en 2016.

Mais les agents n’ont rien trouvé et aucun moustique tigre n'a été signalé depuis. Cela peut s’expliquer de deux façon, selon Charles Jamin, entomologiste médical à l’EID Méditerranée, basé à Montpellier mais qui s’occupe du département. D’abord par le comportement de la bête :

Il est possible de retrouver un moustique tigre à 200, 300, 500 kilomètres du Sud où le moustique est installé. - Charles Jamin, entomologiste médical

"C’est un moustique qui est très agressif, qui va rentrer dans les moyens de locomotions, dans les voitures, les camions. Donc il est possible de déplacer seulement quelques moustiques femelles, voire même qu'une seule", explique-t-il.

Carte de présence du moustique tigre en France métropolitaine (Ministère de la Santé, 2017)

L’Aedes albopictus, actif seulement de mai à novembre

La deuxième explication est que les moustiques tigres ne sont actifs que de mai à novembre. Il est donc impossible de les repérer de décembre à avril. Autrement dit : la saison pour les repérer ne fait que commencer.

Parfois, on peut ne pas arriver à le trouver, tout simplement. - Charles Jamin, de l’EID Méditerranée

"C'est possible qu'ils commencent à s'installer et qu'on ne l'ai pas décelé, parce qu'on ne peut pas être exhaustif sur le terrain, on ne peut pas aller chez tous les gens, inspecter tous les points d'eau, c'est tout simplement pas possible", admet le spécialiste.

Surveillance maintenue en Indre-et-Loire

Compte tenu de ces éléments, et dans le cadre d’un plan de surveillance national signé en 2006, le département est toujours surveillé par les agents de l’EID.

En mai, ils posent des pièges le long des axes routiers et dans les buissons : des petits seaux noirs, remplis d’eau stagnante, avec un bout de polystyrène qui flotte. Le dispositif attire les femelles qui pondent à l’intérieur. Tous les mois, des agents viennent relever les seaux pour voir s'il y a des oeufs. Si oui, le département est déclaré colonisé par le moustique tigre. C’est pour l’instant le cas de 31 départements en métropole.

A proximité de l’Indre-et-Loire, l’Indre, le Loir-et-Cher et le Maine-et-Loire sont classés en catégorie 0b, c’est-à-dire que des moustiques tigres y sont ponctuellement repérés.