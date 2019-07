Plus que 13 départements en vigilance orange canicule, mais des températures toujours élevées

Après une semaine de canicule, le début du mois de juillet apporte un rafraîchissement des températures, mais avec des températures toujours supérieures aux normales de saison. Ce lundi matin Météo France ne maintient sa vigilance orange canicule que sur 13 départements du sud-est du pays, l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var et le Vaucluse.

Ce lundi 1er juillet, la baisse des températures va se poursuivre par l'Ouest et le Nord. Seules les régions autour de la vallée du Rhône et l'arrière pays méditerranéen connaîtront encore des valeurs caniculaires l'après-midi avec de 34 à 38°C. Ces régions sont donc maintenues en vigilance orange canicule.

Mardi, on ne parlera plus de canicule en France avec des températures qui resteront toutefois généralement supérieures aux valeurs moyennes de saison.

De meilleures conditions pour le brevet et la qualité de l'air

Des conditions de travail plus acceptables pour les élèves de troisième dont les épreuves de brevet des collèges ont été reportées aux 1er et 2 juillet, justement à cause de la canicule.

En ce qui concerne les alertes pollution, les situations sont très diverses : si l'agglomération de Strasbourg a levé la circulation différenciée et les limitations de vitesse, tout comme Paris et sa petite couronne, ce ne sera pas le cas lundi à Chambéry et Annecy où tous les vignettes Critair ne seront pas admises au centre-ville. La Loire passera au niveau 2 de l'alerte à l'ozone.

Risque orageux en Auvergne Rhône-Alpes et le Jura

Lundi après-midi, selon La Chaîne météo, une tendance orageuse se met en place sur les plaines d'Aquitaine à l'Occitanie en remontant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes et la Bourgogne Franche Comté jusqu'au Grand-Est. Attention au risque de forts orages accompagnés de chutes de grêle en Auvergne Rhône-Alpes et sur le Jura.