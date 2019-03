VIDÉO - Plusieurs centaines de lycéens défilent pour le climat à Grenoble pour le Friday for Future

Ils ont déjà défilé les 15 et 22 mars derniers, ils recommencent aujourd'hui et veulent se structurer. Des lycéens grenoblois rejoignent le mouvement mondial des Fridays for Future initié en août 2018 par une adolescente suédoise pour l'environnement et la lutte contre le changement climatique.

Entre 300 et 400 lycéens ont défilé, ce vendredi après-midi, dans les rues de Grenoble pour appeler les dirigeants et la population à agir pour lutter contre le réchauffement de la planète. En criant "Agissez maintenant" ou "Ne nous regardez pas, rejoignez-nous", ils sont partis de l'anneau de vitesse dans le parc Paul Mistral à Grenoble. Puis ils ont fait un sit-in boulevard Gambetta et se sont dirigés vers la place Victor Hugo.

VIDÉO - "Champo avec nous!" demandent les lycéens qui manifestent pour le climat ce vendredi, au moment oú ils défilent devant le lycée Champollion, dans le centre-ville de #Grenoble. #FridaysForFuturepic.twitter.com/48v2b09UZk — France Bleu Isère (@bleu_isere) March 29, 2019

Ils étaient un millier à Grenoble le vendredi 15 mars, jour de la première grève mondiale qui a rassemblé 1,6 million de personnes dans plus de 2000 villes dans 125 pays. Ils n'étaient qu'une cinquantaine le vendredi suivant, faute d'organisation structurée.

Ce troisième Friday for Future (ou Youth for Climate), les lycéens grenoblois se veulent plus structurés pour prendre le relais des ONG, scientifiques, collectifs de citoyens, ou associations qui exhortent les politiciens à agir pour l'environnement, en ayant l'impression de crier dans le vide.

VIDÉO - Près de 300 lycéens manifestent pour défendre le climat à #Grenoble. "Ne nous regardez pas, re-joi-gnez-nous !" scandent-ils. #Fridaysforfuturepic.twitter.com/ugYQeo7jFh — France Bleu Isère (@bleu_isere) March 29, 2019

"'Nous devons faire pression directement sur les politiciens, essayer de les rencontrer, les mettre en face de leurs responsabilités. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre leur réveil, et même avec les meilleurs du monde, leur action ne suffira pas", écrit Thomas Kuntz, un des organisateurs grenoblois de la marche dans un communiqué.

"Notre deuxième pilier stratégique est d'organiser et d'encourager l'action à l'échelle locale pour créer une société nouvelle, plus écologique, agréable et durable. Nous devons nous engager nous-mêmes sans attendre pour mener des actions qui ont un réel impact", conclut Thomas Kuntz.