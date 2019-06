Plusieurs massifs des Bouches-du-Rhône interdits d'accès ce mardi en raison du risque d'incendie

En raison du risque d'incendie et d'un assez fort vent de sud-sud-est à 65 km/h, plusieurs massifs des Bouches-du-Rhône sont fermés aux randonneurs ce mardi 25 juin.

Les secteurs Alpilles et Côte Bleue sont interdits d'accès ce mardi 25 juin

Bouches-du-Rhône, France

Colorés en rouge, les quatre massifs du nord-ouest des Bouches-du-Rhône : la Montagnette, Rougadou, les Alpilles et Chambremont sont interdits d'accès toute la journée. De même, les travaux forestiers et la présence dans les massifs de la Côte Bleue, de l'Arbois et la Colline de Barjaquets sont interdits.

Tous les autres massifs des Bouches-du-Rhône, colorés sur la carte en jaune, voient les travaux forestiers autorisés seulement de 5h à 13h. Les randonneurs peuvent en revanche y accéder toute la journée.

La carte d'accès du mardi 25 juin 2019 - Prefecture des Bouches-du-Rhône

Concernant le Var, le risque d'incendie est sévère, interdisant toute la journée les travaux forestiers mais autorisant la randonnée, et ce, pour tous les massifs classés en orange, à l'exception du Plateau de Canjuers, coloré en jaune, où le risque d'incendie n'est que modéré.

La carte d'accès aux massifs varois du mardi 25 juin 2019 - Préfecture du Var

