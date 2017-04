Allergies aux pollens : pourquoi ne pas changer les arbres de nos villes ?

Avec le retour du beau temps et la hausse des températures prévue cette semaine, le pollen devrait s'installer dans l'air ligérien. C'est donc le retour des allergies. Pourtant, aujourd'hui, en évitant certaines espèces dans nos villes, on pourrait en partie mettre fin aux éternuements.

Après la pluie, le site du club pollen Saint-Étienne, qui relève les pollens sur la ville, annonce que "le retour du beau temps va favoriser la libération des pollens notamment de bouleau" et prévient même : "les allergiques doivent penser à débuter leurs traitements !" En 2016, le mois d'avril avait été l'un des plus allergènes à Saint-Étienne avec de nombreux pics à 600 grains de pollens par m3 d'air.

Ce que l'on retrouve le plus fréquemment dans les villes, ce sont les bouleaux, les cyprès, les chênes ou les platanes. Des arbres qui produisent beaucoup de pollen et qui sont très allergisants. Pourquoi ne pas tout simplement se mettre à planter autre chose dans nos villes ?

Pour Gilles Oliver, du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA), une autre politique est possible : "Clairement, il faudrait planter des arbres qui ont des pollens peu allergisants. Cela ne fait pas une grosse liste à éviter. Il y a les bouleaux, les cyprès... Les chênes et les platanes qui ne sont généralement pas plantés mais là depuis longtemps. Il y a aussi dans les herbacées, les graminées ornementales, il y en a quand même assez fréquemment dans les villes sur les ronds points pour faire joli. Il faut si possible se renseigner pour éviter de les planter. L'information n'était peut-être pas suffisante à l'époque où ils ont été choisis. Mais aujourd'hui, cette information est disponible et permet de planter d'autres arbres ou d'autres herbacées."

Montbrison pour une diversité d'arbres

Le fait est que les municipalités ne pensent pas toujours aux allergies au moment de planter des arbres et d'aménager des espaces verts. À Montbrison, on explique qu'on y réfléchit tout de même un peu. Gérard Vernet connaît bien le sujet. Il est adjoint aux espaces verts à la mairie de Montbrison mais également horticulteur. Pour lui, la clef, c'est la diversité : "cet automne, on a planté 57 arbres, du chêne, des charmilles, des ifs, des tilleuls... quelques arbres qui peuvent être allergisants. Mais je dirais que c'est le fait d'en planter en masse et en mono-espèce qui provoque le franchissement du seuil néfaste pour nos riverains."