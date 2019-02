Pollués, les jardins familiaux de Honfleur doivent déménager

Honfleur, France

C'est un ancien site industriel bien connu à Honfleur : le Bassin des chasses, qui abritait le dépôt pétrolier Miroline. Un site qui abrite aussi depuis des dizaines d'années des jardins familiaux "sauvages". En tout, une quinzaine de parcelles.

Tout le monde connaît l'histoire de l'usine, quand ça débordait, on laissait déborder"

Le département du Calvados, propriétaire du terrain depuis que l'Etat lui a cédé en 2015, a réalisé des tests de pollution sur les sols, l'air et les légumes cultivés. Le résultat est sans appel : les jardins doivent fermer d'ici mi-avril. "On a trouvé des dérivés du pétrole, cancérigènes, et des métaux lourds comme du zinc à des taux largement supérieurs à la tolérance admise" explique Jean-Jacques Rauline, directeur général adjoint de l'aménagement et de l'environnement au département. Il est formel : il y a un danger lié à la consommation de végétaux et de viandes produits sur place.

Incompréhension des jardiniers

Mais cette pollution, Laurent, 57 ans, n'y croit pas : "Cela fait quarante ans que j'ai un jardin, ma grand-mère a toujours mangé les légumes, elle est morte à 96 ans, je n'ai jamais été malade non plus, ça prouve que ce n'est pas pollué, sinon ça ne pousserait pas comme ça ! On va essayer de se défendre et de résister, à moins qu'ils nous proposent quelque chose de bien."

Je suis mieux dans mon jardin que dans mon HLM"

Christian, 48 ans, vient tous les jours s'occuper de son potager et de ses lapins. Dans son jardin, "des betteraves, des navets, des poireaux. Je voulais retourner le terrain pour faire des cultures, planter mes échalotes et mes oignons, mais on doit partir, alors que ça fait dix ans que je suis là. Ici, je suis heureux, bien plus que dans mon HLM."

Les jardins déménagés

Les jardins familiaux sont un lieu de vie, mais ce n'est pas seulement un loisir : "économiquement la production est vitale pour les familles" insiste Pierre Levallois, directeur de l'association d'insertion Être et boulot à Honfleur, chargé d'aménager de nouveaux jardins de remplacement. "Tout le monde connaît l'histoire de l'usine, quand ça débordait, on laissait déborder. C'est pour ça que les sols sont pollués" explique-t-il.

"C'est le principe de précaution, il faut déménager, on va tout faire pour que ça se passe bien" insiste Olivier Colin, vice-président du département. Une solution a été proposée aux jardiniers : ils pourront s'installer sur un autre site, des terres agricoles qui appartiennent à la commune, sur les hauteurs de Honfleur.

Le département compte dépolluer, réhabiliter et aménager le terrain du Bassin des chasses, non constructible, pour le transformer en espaces naturels ouverts au public afin, notamment, d'observer les oiseaux.