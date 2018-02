Marseille, France

Pierre Dartout, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé mercredi lors d'une conférence de presse à Marseille que l'étude dénonçant la présence de polluants dans plusieurs aliments dans le secteur de Fos-sur-Mer relève de "l'amateurisme" et "manque de rigueur".

Lundi, l'Association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF) avait révélé les résultats d'une étude montrant qu'un quart des échantillons de viande bovine qu'elle avait testés dépassait le seuil réglementaire en dioxines, des polluants organiques très toxiques, contre 0,3% des échantillons de viande au niveau du contrôle national. Des analyses sur des oeufs de poules élevées en plein air au pied des Alpilles avaient également montré un dépassement du seuil réglementaire dans la moitié des échantillons testés (contre 2% au niveau national).

"Aucun contaminant n'a franchi le seuil réglementaire" (Préfecture des Bouches-du-Rhône)

Le préfet des Bouches-du-Rhône conteste ces résultats affirmant qu'"en aucun cas les services de l'Etat ne pouvaient conclure à un danger sur toute la filière". La direction départementale de la protection des populations (DREAL) a réalisé 440 prélèvements sur de la viande bovine et porcine, sur des crustacés, des oeufs et des poissons entre 2009 et 2017 et "aucun contaminant environnemental n'a franchi le seuil réglementaire".

L'un des laboratoires qui a réalisé l'étude révélée lundi pas habilité

La préfecture affirme également que l'étude révélée par l'ADPLGF a été réalisée en 2009 par deux laboratoires "dont un n'est pas habilité" et le nombre total de prélèvements effectués est "inconnu".