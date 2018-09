Vue de Paris depuis le ballon Generali, dans le parc André Citroën. Au fond, on distingue la couche de pollution

Île-de-France, France

L’île-de-France a connu 11 jours de pollution à l'ozone en 2018. Un record depuis la canicule de 2003 (19 jours). Ce bilan a été dressé mardi, à la veille de la Journée nationale de la qualité de l'air, par Airparif et les partenaires du ballon Generali, qui mesure la pollution dans le parc André-Citroën, dans le 15e arrondissement.

Cette situation s'explique par les différents épisodes de canicule qui ont eu lieu en juillet et en août, l'ozone étant un gaz qui se forme sous l'effet de la chaleur et du fort ensoleillement, à partir de polluants issus principalement du trafic routier. "Il faut s'attendre à des épisodes de ce genre chaque été avec le réchauffement climatique", prévient Karine Léger, directrice de la communication d'Airparif, l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air en Île-de-France.

L'ozone est ainsi le seul polluant qui augmente (son taux a doublé en 25 ans) alors que la tendance est à la baisse depuis plusieurs années pour les autres polluants, particules fines et dioxydes d'azote notamment.

L'ozone, un gaz toxique pour l'homme

La pollution à l'ozone a des conséquences sur la santé. "C'est un gaz irritant pour le nez, la gorge et les oreilles. Et il diminue les fonctions respiratoires", explique le docteur Pierre Souvet, cardiologue et président de l'Association Santé Environnement France. "Chez les enfants par exemple, il provoque des crises d'asthme ou augmente leur intensité".

Le 26 juillet 2018, jour où la pollution à l'ozone a été la plus importante cet été en Île-de-France, le nombre d'hospitalisations a doublé par rapport à un journal. A long terme, on estime que cette pollution est responsable de 7700 décès prématurés chaque année en France.

L'ozone a également un impact sur les végétaux et provoque une baisse de rendement des cultures de 10% selon l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique.