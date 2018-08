Le pic de pollution à l'ozone s'intensifie. La procédure d'information et de recommandation est déclenchée pour l'ensemble du département du Loiret pour samedi. C'est, entre autre, le résultat de la combinaison de la canicule et du trafic routier.

Orléans, France

Alors que la journée de samedi sera noire dans le sens des départs en vacances, le département du Loiret est placée en alerte pollution à l’ozone. Selon Lig’Air, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air en région Centre, le seuil d'information et de recommandation, fixé à 180 μg/m3 sur une moyenne horaire, sera dépassé samedi 04 août dans le Loiret.

Pollution de niveau 8 à Orléans et Montargis

Avec les températures élevées et un ensoleillement important, l'ozone s'est bien installée en région Centre-Val de Loire. En effet, ce polluant secondaire est créé lors de journées très ensoleillées à partir de polluants provenant du trafic automobile ou d'activités industrielles.

Lig'Air prévoit ce samedi des indices de 8 (air très mauvais) sur une échelle de 10, pour Orléans et Montargis, 7 à Dreux et à Chartres, 6 à Blois, Tours et Châteauroux.

On devrait mieux respirer dimanche

Depuis fin juillet 2018, les niveaux d'ozone augmentent sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. L'ozone peut provoquer des irritations des yeux, du nez, de la gorge, des essoufflements, en particulier chez les personnes sensibles. La situation ne devrait pas durer car dès dimanche, les conditions météorologiques changent, même s'il continuera à faire beau et chaud, et entraîneront probablement une amélioration de la qualité de l'air.