Pollution à l'ozone en Côte-d'Or

Dijon, France

La canicule est fortement favorable à l’augmentation des concentrations en ozone. Le fort ensoleillement et les températures élevées se maintiennent jeudi et la pollution photochimique devrait se dégrader davantage.

La procédure d’informations et de recommandations est déclenchée sur la Côte d’Or. peu de changements prévus pour le jeudi 24 Juillet : la pollution photochimique devrait continuer de s’accumuler. La qualité de l’air devrait rester majoritairement médiocre et mauvaise dans certaines zones, notamment dans l'Est et le Sud de la Côte-d'Or.

ATMO-BFC recommande aux personnes fragiles de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux heures de pointe ; de limiter les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu’à l’intérieur. ATMO-BFC préconise de maintenir les pratiques habituelles d’aération et de ventilation.