La Loire est en alerte pollution à l'ozone actuellement à cause de la canicule. Depuis dimanche, la Préfecture a donc mis en place un certain nombre de restrictions : et notamment l'interdiction des barbecues au charbon de bois, mais de nombreux consommateurs ne sont pas au courant.

La Talaudière, France

Dans les rues de la Talaudière de nombreux consommateurs découvrent l'information : Nathalie par exemple explique qu'elle a vu "pour la vitesse réduite sur les autoroutes à cause de la pollution, mais les barbecues non je ne savais. On en fait assez régulièrement. Maintenant que je le sais, je vais y réfléchir. Peut-être qu'on en fera moins..."

Arash, lui, a prévu de faire un barbecue dans la soirée. Lui non plus n'était pas au courant et il avoue son scepticisme "c'est vrai que je ne prends pas ça trop au sérieux. C'est la première fois que j'en entends parler. Le fait que ce soit interdit à cause de la pollution. La chaleur, risque de feu, j'avais déjà entendu mais ça non".

En tout cas, pour le moment, chez les bouchers pas d’inquiétude. Damien travaille à la boucherie May de La Talaudière, et il vend toujours autant de viande spéciale barbecue. "il n'y a pas pas eu de message passé vraiment, ça n'a pas fait les gros titres, alors je ne pense pas que les gens soient au courant". D'autant que les barbecues au gaz et les planchas restent autorisés

Et parmi les autres interdictions mises en place par la Préfecture de la Loire pour limiter la pollution : l'utilisation de peinture ou des vernis pour rénover ses volets ou sa clôture, les feux d'artifice, ou encore le brulage des déchets verts. Par ailleurs les limitations de vitesse sont abaissées de 20 km/h au delà des 80 : en clair on passe de 130 à 110 ; de 110 à 90 et de 80 à 70.