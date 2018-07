Corse, France

Une pollution à la paraffine a été constatée au large de Solenzara. En raison de la météo, il est probable que la nappe de paraffine touche le littoral dans les prochaines heures. La zone concernée s'étire entre la base aérienne de Solenzara et l'étang de Diana. Une zone importante où la plus grande vigilance est recommandée et où la baignade est dès lors déconseillée, notamment pour les enfants.