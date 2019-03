Pollution à la paraffine dans la réserve naturelle du Platier d'Oye et sur toutes les plages de la Côte d'Opale

Oye-Plage, France

Une à deux fois par an, les plages de la Côté d'Opale sont polluées. Des morceaux de paraffine, une sorte de mousse cassante et très friable, s’échouent. Ils sont blancs ou jaunes.

Pierre Thellier gère les réserves naturelles du Pas-de-Calais, pour Eden 62 : "Ça vient d'un relargage en mer, suite à un nettoyage de cuves par un chimiquier. C'est-à-dire que lors du nettoyage de cuve, cette paraffine se fige, puis elle est rejetée en mer."

Normalement, cette paraffine est censée couler, mais avec les vents qu'on a eu la semaine dernière, on la retrouve ici sur les plages, échouée

Des bénévoles et des agents d'Eden 62 ont nettoyé la plage de la réserve naturelle du Platier d'Oye qui était souillée par des morceaux de paraffine. © Radio France - matthieu darriet

La paraffine n’est pas très dangereuse, mais cette pollution chimique, qui n’a pas sa place dans une réserve naturelle, doit être ramassée avec précaution, et notamment avec des gants, comme le font les agents d'Eden 62 et les bénévoles mobilisés sur la plage de la réserve nationale du Platier d'Oye : "Il y en a énormément ! C'est quand même un polluant, mais c'est autorisé. Je crois que nous avons encore des choses à apprendre en matière d'environnement."

En quelques heures, plusieurs centaines de kilos de paraffine ont été ramassées sur les trois km de plage de la réserve naturelle du Platier d'Oye. © Radio France - matthieu darriet

Un peu plus loin, un autre bénévole, riverain de la plage, est écœuré : "Ça me fait de la peine de voir qu'on laisse faire ce genre de chose. Tout est permis, en fait. On pense déjà aller sur d'autres planètes, en se disant c'est pas grave, celle-là on va la foutre en l'air."

Tant qu'on peut profiter et que ça coûte le moins cher possible, on continue. Et puis tant pis, on verra plus tard !

Sur les plus de trois kilomètres de plage de la réserve naturelle du Platier d’Oye, plusieurs centaines de kilos de paraffine ont été ramassés.