Pollution atmosphérique aux particules fines en Champagne-Ardenne

Champagne-Ardenne, France

Du grand soleil mais comme souvent une pollution atmosphérique aux particules fines dans tous les départements de Champagne-Ardenne est annoncé par ATMO Grand Est, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air dans la région. Le seuil d'information et de recommandation, fixé à 50 μg/m3 sur 24 heures, est atteint pour la journée du 22 février 2019.

Une concentration en PM10

Cet épisode de pollution de type « Combustion » se caractérise par une concentration en PM10 majoritairement d’origine carbonée (issues de combustion de chauffage et/ou de moteurs de véhicules). Une augmentation des concentrations d'ammoniac, issu majoritairement des épandages de fertilisants, est également observée ces derniers jours, notamment sur les départements de la Champagne-Ardenne. Des particules secondaires se forment à partir de l'ammoniac et contribuent à l'augmentation des niveaux de particules PM10 dans l'air.

Conditions anticycloniques avec des vents faibles

Les conditions météorologiques sont propices à une augmentation des concentrations en particules en suspension PM10. La persistance des conditions anticycloniques avec des vents faibles et de fortes amplitudes de températures entre la nuit, le matin et la journée, favorisent l'accumulation et la hausse des concentrations de ces particules dans l'air sur une grande partie du Grand Est. Dans la journée, des conditions un peu plus dispersives vont arriver par l'Est de la région et devraient entraîner une amélioration de la situation en termes de qualité de l'air ce weekend. Ainsi, l'ensemble des procédures réglementaires seront sans doute levées dès samedi sur les départements du Grand Est concernés par l'épisode de pollution.

Les mairies ont été invitées à diffuser largement cette information auprès des populations

@ATMO_GrandEst Grand Est nous informe d'un épisode de pollution de l'air de type "Combustion" dans le Grand Est, ce vendredi 22 février 2019.

Informations et recommandations ➡ https://t.co/g5cXyt22mLpic.twitter.com/aTFhObRDzH — Ville d'Epernay (@villeepernay) February 22, 2019

Rappels sanitaires

La pollution atmosphérique a des effets sur la santé, même en dehors des épisodes de pollution. Toutefois, les pics de pollution peuvent entraîner l’apparition ou l’aggravation de divers symptômes (allergies, asthme, irritation des voies respiratoires, effets cardio-pulmonaires…) notamment chez les personnes les plus vulnérables (les nourrissons et jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes asthmatiques ou souffrant de pathologies cardiovasculaires ou respiratoires) et les personnes sensibles aux pics de pollution dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics (personnes diabétiques, immunodéprimées, souffrant d’affections neurologiques ou à risque cardiaque).