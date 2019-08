Suspicion de pollution au large de Bastia : opération de reconnaissance ce matin

Bastia, France

L'alerte a été donnée ce lundi dans la journée. Deux nappes visibles s'étendent du Nord de Pietranera jusqu'à Siscu. Avertis par des riverains, le CROSS Med de Corse a dépêché sur place une équipe de pompiers pour procéder à des vérifications. Le navire "Jason" d'assistance et de dépollution de la Marine nationale est également arrivé sur place aux alentours de 21h00. Après être rentré en contact avec un organisme spécialisé dans la question, la préfecture maritime de Toulon affirme aujourd'hui que rien ne permet encore de dire précisément de quel type de pollution il s'agit. Elle pourrait être d'origine organique et non provoquée par des hydrocarbures comme l'avançait une première hypothèse hier. Une première reconnaissance en bateau a eu lieu mais sans succès. Une reconnaissance aérienne devait avoir lieu dans la matinée ainsi qu'une opération des pompiers le long du littoral.