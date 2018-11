Pollution aux hydrocarbures : la Côte Vermeille est touchée à son tour

Port-Vendres, France

Malheureusement, ce que l'on redoutait depuis quelques jours vient de se produire sur le littoral catalan. Après la Côte sableuse du Barcarès à Argelès-sur-Mer, c'est désormais l'ensemble de la Côte Vermeille qui est touchée par la pollution aux hydrocarbures.

Des petites boulettes sont arrivées en quantité importante ce mardi à Port-Vendres, Banyuls et Cerbère. Toutes les plages sont touchées. A Port-Vendres, les boulettes ont même réussi à s'aventurer à l'intérieur du port.

Un nettoyage difficile

Ce sont désormais des lieux emblématiques du département qui sont souillés : la magnifique baie de Paulilles, ou encore la réserve naturelle marine de Banyuls-Cerbère, ce véritable joyau en matière de biodiversité.

D'ores et déjà, le nettoyage s'annonce beaucoup plus compliqué que sur la partie nord du département. La Côte Vermeille est escarpée et rocheuse, avec des plages de galets et de nombreuses zones difficilement accessibles. Les boulettes de fioul risquent de se fixer entre des rochers.

Quelles conséquences ?

Faut-il s'inquiéter pour la faune et la flore ? Pour l'instant, les spécialistes restent prudents. C'est la première fois qu'un tel événement se produit sur la Côte Vermeille. Des analyses sont en cours pour connaitre la composition exacte de ces résidus d'hydrocarbure.

En attendant, Les autorités appellent les promeneurs à ne surtout pas intervenir. Le nettoyage doit être réalisé par des professionnels, avec des protections.

Sur le plan judiciaire, un laboratoire spécialisé devra déterminer si ces résidus d’hydrocarbure proviennent du navire accidenté au large de la Corse le mois dernier.