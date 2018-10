Toulon, France

Les opérations de nettoyage des plages de Sainte-Maxime, Saint-Tropez et Ramatuelle (Var) touchées par des résidus d'hydrocarbures après la collision le 7 octobre dernier de deux navires au large de la Corse, commenceront jeudi matin.

110 personnels mobilisés sur trois communes

Des militaires de la sécurité civile du ministère de l'Intérieur basés à Brignoles ainsi que des personnels municipaux, des sapeurs-pompiers et des agents forestiers du conseil départemental du Var sont déployés sur les plages. En tout près de 110 personnes qui vont ramasser manuellement et par équipe, ces résidus, sous l'autorité de la préfecture du Var qui a déclenché mardi le plan Polmar pour "identifier la nature de la pollution, définir l'étendue de l'impact et de l'environnement touché et de mettre en œuvre des chantiers de dépollution".

Des boulettes d'hydrocarbures sur l'île de Porquerolles

Mercredi des boulettes ont été par ailleurs observées au Rayol Canadel, la Croix-Valmer mais aussi sur l'île de Porquerolles (Hyères) sur la plage Notre Dame et la Courtade. Il s'agit de boulettes de deux à trois centimètres, moins importantes que les résidus qui se sont mêlés aux posidonies ou qui se sont déposés sur les rochers dans le golf de Saint-Tropez.

Les bénévoles interdits d'accès pour nettoyer les plages

Les plages restent interdites aux promeneurs. Ces opérations de dépollution sont réservées à des personnels qualifiés qui seront équipés de combinaisons.