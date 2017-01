Pollution aux particules fines en Alsace, des mesures d'urgences sont prises dans les deux départements

Un épisode de pollution aux particules fines touche l'Alsace ce dimanche, ATMO Grand Est annonce pour demain le maintien de la procédure d'alerte dans la région. Les deux départements ont pris des mesures d'urgence. Privilégiez les transports en commun et le vélo.

Un épisode de forte pollution atmosphérique se développe actuellement en Alsace. ATMO Grand Est a prévu le maintien de l'alerte pour les deux prochains jours.

ATMO Grand Est prévoit le maintien de la procédure d'alerte dans le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. - ATMO GRAND EST

Précautions et conseils

Le préfet du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont pris des mesures d'urgence

Mesures prises par la préfecture du Bas Rhin pour lundi 23 janvier dès 6h - ATMO GRAND EST

De nouvelles mesures d'urgence seront appliquées dès demain à partir de 6h00 prévient la préfecture du Bas-Rhin. Sur le réseau autoroutier et les routes à chaussées séparées: la vitesse maximale autorisée pour les véhicules légers (<3,5 t) et les deux roues motorisés est abaissée de 20 km/h sans descendre en dessous de 70 km/h, la vitesse maximale autorisée pour les autocars et poids lourds (>3,5 t) est abaissée de 20 km/h sans descendre en dessous de 70 km/h sur les tronçons limités à 110 km/h et moins, la vitesse maximale autorisée pour les autocars et poids lourds (>3,5 t) reste identique à celle qui existe normalement pour ces catégories sur les tronçons limités à 130 km/h.

En complément, la vitesse maximale autorisée pour l’ensemble de véhicules est fixée à 70 km/h au niveau de l’agglomération de Strasbourg, l’ensemble des voies situées à l’intérieur du périmètre constitué par : A4 PR 472+900 (Reichstett), A35 PR 314+100 (Geispolsheim), N4 PR 37+000 (Strasbourg-Musau), N83 PR 41+100 (Lac Achard). Les contrôles de vitesse et anti-pollution sur route sont réalisés sur les axes concernés.

L'Eurométropole de Strasbourg a déclenché son plan particules pour demain

Face au pic de pollution, l'Eurométropole de Strasbourg incite les citoyens à privilégier les transports en commun et le vélo avec des tarifs spéciaux.