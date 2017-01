Pollution aux particules fines en Picardie : nouvelles mesures d'urgence

Nouvel épisode de pollution aux particules fines en Picardie. ATMO Picardie, organisme chargé de contrôler la qualité de l'air, indique le niveau d'alerte 9 sur une échelle de 10. Les élus écologistes d'Amiens réclament la gratuité des bus.

Nouvel épisode de pollution aux particules fines en Picardie : ATMO Picardie classe la journée niveau 9. 10 étant le seuil "très mauvais". Yeux qui piquent, éternuements réguliers... La pollution atmosphérique touche tout le monde. Elle est due à 4 facteurs différents : les automobilistes, les rejets de l'activité industrielle et de l'activité agricole, et le chauffage des particuliers. A Paris, les vignettes Crit'Air sont entrées en application, elles classent les véhicules selon des critères de pollution et d'ancienneté. A Amiens, pas de mesures concernant la circulation alternée, pas non plus de vignettes. Mais les élus Ecologistes d'opposition au conseil municipal d'Amiens réclament la gratuité des transports en commun.

L'élu écologiste d'opposition Thomas Hutin réclame la gratuité des transports en commun à Amiens

Nouvelles limitations de vitesse sur les routes et autoroutes de la Somme

Pour faire face à cet épisode de pollution aux particules fines, le préfet de la Somme Philippe De Mester a pris un arrêté prévoyant l'application de plusieurs mesures d'urgence, notamment des limitations de vitesse sur les portions d'autoroute, voies rapides, routes nationales et départementales.

Limitation de vitesse à 110km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130km/h

Limitation de vitesse à 90km/h sur les portions d'autoroutes, de routes nationales et départementales normalement limitées à 110km/h. 80km/h pour les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes

Limitation de vitesse à 70km/h sur les portions d'autoroutes, de routes nationales et départementales normalement limitées à 90km/h

La vitesse en agglomération reste limitée à 50km/h.

Interdiction de faire des feux dans les jardins et espaces verts

Pas de redoux attendu, pas d'amélioration dans l'air

Prévisions de la qualité de l'air pour le mardi 24 Janvier 2017 © Visactu - Visactu