Pollution aux particules fines : la vallée de l'Arve et le pôle Nord face à la même problématique

La pollution aux particules fines atteint la vallée de l'Arve en Haute-Savoie jusqu'au Pôle Nord ! En cause, le "noir de carbone". Le docteur Heïdi Sevestre est glaciologue. Originaire d'Annecy, elle parcourt le monde entier et les nouvelles de la planète ne sont pas bonnes.

Annecy, France

"99% des glaciers du monde reculent et ça s'accélère encore plus que prévu". Le constat du docteur Heïdi Sevestre est clair.

La fonte des glaciers est couplée à autre phénomène inquiétant, la pollution. Ces deux conséquences du réchauffement climatiques ont un point commun : le"noir de carbone" comme l'explique la glaciologue originaire d'Annecy "ce sont des particules très fines qui peuvent voyager et parcourir des milliers de kilomètres jusqu'aux glaciers du pôle Nord et se déposent sur la neige ou la glace. Et puisque ces particules sont très noires, elles absorbent très bien les rayons du soleil et accélèrent la fonte du glace et de la neige".

En octobre 2018, le Groupement d'experts international sur le climat (GIEC) préconisait d'agir rapidement pour limiter la hausse des températures à 1,5°C d'ci l'an 2100 dans un rapport proposant des mesures urgentes pour une baisse "drastique" des émissions de gaz à effets de serre.

"En Patagonie, deux glaciers sont sains et stables face au réchauffement climatique, les 10 998 autres sont en train de reculer"

Et même en stoppant les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial dans l'heure "la banquise et les glaciers mettraient plusieurs décennies voire des siècles à se réajuster à ce nouveau climat" reconnait Heïdi Sevestre.

Voici à quoi ressemble le "noir de carbone", la pollution aux particules fines - www.climatesentinels.com

Une pollution identique à celle de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie

"Dans notre région, il y a énormément de transports et de trafic au niveau du tunnel du Mont-Blanc et toute cette pollution aux particules fines émise par ces transports affecte notre santé mais aussi celle de nos glaciers" constate l'Annécienne.

La pollution que votre voiture émet ici à Annecy tous les jours affecte votre santé et celle des glaciers jusqu'en Arctique !"

Le docteur Heïdi Sevestre fait partie d'une équipe internationale de quatre femmes scientifiques qui va partir en avril 2020 sur l’île de Spitzberg en Arctique norvégienne. Objectif : parcourir 450 kilomètres en skis pour prendre des échantillons de neige et de glace pour mesurer les taux de pollution aux particules fines.

"Même en arrêtant des gaz à effet de serre aujourd'hui, la banquise mettrait des décennies voire des siècles à s'en remettre" - Docteur Heïdi Sevestre Copier

L'Ile de Spitzberg en Arctique norvégienne est la partie la plus accessible du pôle Nord - www.climatesentinels.com

Cette expédition scientifique sera "la moins polluante possible pour s'approcher d'une empreinte carbone proche de zéro". Un vrai défi pour les quatre femmes qui veulent montrer que "c'est possible de faire de la science propre. On utilisera aucun transports motorisés et on transportera tous nos équipements scientifiques sur nos skis pendant un mois."

L'équipe internationale 100% féminine va parcourir 450 kilomètres en skis pendant un mois - www.climatesentinels.com

Un rapport pour alerter les pouvoirs publics et un projet avec les plus jeunes

Si le projet aboutit, les échantillons de neige seront analysés aux Etats-Unis et les scientifiques publieront des articles dans la presse spécialisée mais la glaciologue annécienne veut aller plus loin en "s'adressant directement à la population et partager [leurs] résultats avec le plus grand nombre". Elle cherche des collèges ou des lycées en Pays de Savoie intéressés pour s'associer à leur projet tout au long de l'année scolaire 2019-2020. "Nous voulons être en lien avec le plus d'étudiants possible pour expliquer notre travail en Arctique et en échange, on veut que ces élèves nous lancent des défis là-bas, nous demandent de mener des expériences sur le terrain pour eux".

On passe des seuils du réchauffement climatique qui sont irréversibles mais chaque pas vers la protection de la planète est un bon pas !"

L'équipe scientifique lance un appel au don pour financer ce projet d''expédition. Elle doit récolter 75 000 euros en tout.