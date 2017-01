Pollution aux particules fines : le dispositif de vigilance levé en Dordogne

La préfecture de la Dordogne a levé ce mercredi après-midi le dispositif d'informations et de recommandations pour la pollution aux particules fines.

On respire mieux en Dordogne. Ce mercredi après-midi, la préfecture de la Dordogne a levé le dispositif d'informations et de recommandations pour la pollution aux particules fines. Ce dispositif avait été activé la semaine derniere avant d'être levé ce week end et réactivé depuis lundi. Le manque de vent et les températures très froides avaient empêché depuis quelques jours l'évacuation des particules produites par les industries, les véhicules et les chauffages.

Pour la préfecture de la Dordogne, l'amélioration des conditions météo permet donc de lever ce dispositif qui recommandait notamment aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20km heure. Même si le temps reste toujours bien froid la nuit prochaine, autour de -3 à -5 degrés sur la Dordogne selon Météo France Agen, le vent devrait se lever un peu pour atteindre 40 à 45km heure demain jeudi.