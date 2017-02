Pollution aux particules fines : le seuil d’information à nouveau dépassé en Bourgogne

Le seuil d'information et de recommandation a été franchi sur le Sud du département de la Saône-et-Loire ce mardi et le risque de franchissement en plaine de Saône dans le 71 et le 21 persiste. Les particules fines sont de retour.

Retour du beau temps, retour de la pollution. Dans son dernier bulletin daté de ce mercredi, le réseau de surveillance de la qualité de l’air, Atmosf’Air Bourgogne, indique le seuil d’information et de recommandation est à nouveau dépassé depuis ce mardi dans le sud de la Saône et Loire et le risque qu’il soit aussi franchi dans toute la plaine de Saône demeure pour ce mercredi 15 et jeudi 16 février.

Explication d’Atmosf’Air.

Les conditions météorologiques anticycloniques et les faibles températures ont favorisé les émissions de particules fines ainsi que leur accumulation dans l'air. Pour ce mercredi 15 février, les conditions météorologiques sont stables, le risque de franchissement persiste sur la Plaine de Saône impactant les départements de la Saône-et-Loire et de la Côte d'Or.

Pas d’amélioration jeudi.

Atmosf’Air précise que malgré un déplacement de masses d'air nuageuses sur l'Est de la Bourgogne, annoncé pour ce jeudi, le risque de franchissement du seuil d'information et de recommandation reste présent.

Par conséquence, il est à nouveau recommandé aux publics sensibles d’éviter tout effort prolongé et de prendre les précautions d’usage.