Chalon-sur-Saône, France

L'association Robin des Bois a publié sur son site internet la liste des établissements " toxiques" : les écoles, collèges ou crèches situés près d'anciens sites industriels du XIXe et du XXe siècle. En Bourgogne Franche-Comté 49 établissements ont été diagnostiqués : 18 classés dans la catégorie B et trois dans la catégorie classés C et parmi eux, il y a le Lycée Mathias à Chalon-sur-Saône.

Une situation connue depuis longtemps

Avant de construire le lycée, il y a eu d'abord un terrain militaire avec un stand de tir avec le risque de trouver du plomb et de l'arsenic. D'autre part des remblais ont été construits ensuite avec des produits de démolition et des résidus industriels. Et les diagnostics réalisés montrent selon l'association Robin des bois, qu'une partie du sol est contaminé de même que le sol superficiel au niveau du stade de rugby. Les travaux sur place sont donc urgents à réaliser estime Charlotte Nithart, la porte-parole de Robin des Bois.

Pas de risque avéré pour la Région, propriétaire du site

Les premières mesures ont été menées dès 2011 suivies d'analyses et contre-analyses explique Stéphane Guiguet, le vice-président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, en charge des lycées et de l'apprentissage. Pour lui le danger n'est pas avéré.

Des sites à surveiller en Côte-d'Or

En Côte-d'Or, quatre sites seraient à surveiller. Ils se trouvent tous à Dijon : l'école primaire privée la Sainte-Famille, l'école maternelle publique Petit Cîteaux, la halte-garderie Petit Cîteaux et la section d'enseignement professionnelle privée de Saint-Joseph.