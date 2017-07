Pollution dans la vallée de l’Arve : de nouvelles mesures annoncées à l’automne prochain

Hier à Paris, Nicolas Hulot a reçu des élus et des représentants d’associations de la vallée de l’Arve. Le ministre de la Transition écologique a annoncé qu’il se déplacera en Haute-Savoie, à l’automne prochain, pour dévoiler une nouvelle série de mesures pour lutter contre la pollution.

La rencontre a duré deux heures. Et à la sortie du ministère de la Transition écologique, la délégation haut-savoyarde semblait satisfaite. "J’ai vraiment l’impression que l’on va tourner une page", a déclaré la présidente de l’association Inspire. "On nous a écouté, a expliqué Anne Lassman-Trappier. Et cette nouvelle page on va l’écrire ensemble et cela ne sera pas uniquement la puissance publique qui va décider (...) la vallée de l'Arve peut devenir une laboratoire pour la qualité de l'air." Un Sentiment partagé par le maire de Chamonix. "La démarche est constructive et intéressante", a jugé Eric Fournier qui s’est également félicité de la présence, lors de cette réunion hier, de la ministre des Transports Elisabeth Borne et de plusieurs représentants du ministère de la Santé.

La démarche tranche avec ce que l'on avait eu jusqu'à maintenant, un ministre qui arrive et fait des annonces sans travail en amont. Là, on a un travail en amont" - Eric Fournier, maire de Chamonix.

Nicolas Hulot dans la vallée de l'Arve à l'automne 2017

Si la discussion a donc été à priori constructive, en revanche, aucune annonce concrète n’a été faite hier. Dans un communiqué de presse, le ministère de la Transition Ecologique a indiqué que les "Ministres ont écouté l’ensemble des préoccupations exprimées, notamment en termes d’impacts sur la santé des habitants de la vallée. Ils ont aussi entendu les différentes propositions des acteurs pour réduire les sources de pollutions". Une visite en Haute-Savoie, dans la vallée de l’Arve, est également prévu pour l’automne prochain. "Nicolas Hulot, Elisabeth Borne, ainsi qu’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, annonceront, à l’occasion d’un déplacement, de nouvelles mesures à l’automne 2017 pour aller plus loin dans la réduction de la pollution à la source."