Pollution dans la vallée de l'Arve : l'incinérateur de Passy, un faux problème ?

La vallée de l'Arve (Haute-Savoie) connaît actuellement son deuxième gros pic de pollution depuis le début de l'hiver. Certaines associations citoyennes demandent la fermeture de l'incinérateur de Passy alors que selon des études, le site ne produit que 0,02 % des particules fines.

Après celui du mois de décembre, la vallée de l'Arve en Haute-Savoie traverse un nouveau gros pic de pollution. Le taux de particules fines est particulièrement élevé. La faute aux conditions atmosphériques et, selon certaines associations de citoyens, aux pollueurs : à savoir les camions et ... l'incinérateur de Passy ! Le site est régulièrement pris pour cible. Pourtant selon certaines études, notamment celle d'Atmo Rhône-Alpes, le site ne rejette que 0,02 % des émissions de PM10. L'incinérateur est un "faux problème" selon Olivier Guichardaz, journaliste et directeur de la revue Déchets-info. Revue bi-mensuelle, spécialisée dans l'actualité liée aux déchets et à l'environnement.

"La fermeture de l'incinérateur ne changera rien" estime Olivier Guichardaz Partager le son sur : Copier

"L'incinération n'est pas une solution à long terme" Alain Nahmias, président de l'ARSMB

Certaines associations demandent l'arrêt du site et son remplacement par un centre de tri. C'est le cas notamment de l'ARSMB (Association pour le respect du site du Mont-Blanc). Son président, Alain Nahmias, était l'invité de France Bleu Pays de Savoie ce vendredi matin.

"L'incinérateur n'est pas un bouc émissaire" estime Alain Nahmias Partager le son sur : Copier

En attendant, de nouvelles mesures pour tenter d'enrayer la pollution ont été prises.