Pollution dans la vallée de l’Arve : "quand c’est rouge, on ne peut plus courir à la récré"

36ème journée consécutive de pic de pollution dans la vallée de l’Arve. Dans les écoles on s’organise pour tenter de limiter au maximum l’impact de cet air vicié sur la santé des enfants. Comme par exemple, ne plus courir dans les cours de récréation.

A Passy, c’est une girafe qui informe les enfants sur la qualité de l’air. Si elle est verte, tout va bien. Orange, il faut limiter les activités physiques notamment pour les têtes blondes les plus sensibles. "Quand elle est rouge, les maitresses nous demandent de ne plus courir", explique du haut de ses 7 ans et demi Lili-Rose, élève de CE1 à Passy.

A passy, des girafes vertes, oranges et rouges informent les enfants sur la qualité de l'air. (photo mairie de Passy) -

Continuer à jouer mais moins vite

La mairie de Passy a mis en place ce système depuis deux ans. Il fonctionne dans les crèches, les écoles mais aussi les maisons de retraite. "Mon fils a 4 ans, il est toujours en train de courir, indique une maman. Je ne sais pas comment ils peuvent l’en empêcher." « Les équipes pédagogiques et nos animateurs ont beaucoup d’imagination pour faire des activités où les efforts physiques sont limités", explique l’adjoint au maire de Passy. Quand la pollution est là, "on joue au loup moins vite et on fait plus d’activités artistiques à l’intérieur", poursuit Valentin Durand.

Couper le moteur

Le système vaut ce qu’il vaut. Les parents d’élèves sont dubitatifs mais "de toute façon ils ne peuvent pas les garder à l’intérieur tout le temps, reconnait une maman. L’air est aussi pollué à dans les classes que dehors." "Oui je suis inquiète", reconnait une autre mère de famille. "Et en même temps je suis consciente que je participe à la pollution, je prends ma voiture pour venir les récupérer à la sortie de l’école." Devant l’école Marlioz de Passy, un panneau demande aux parents lorsqu’ils attendent leurs enfants de couper le moteur de leur voiture pour moins polluer. "Très peu respecte cette consigne", se désole une maitresse.

A Passy, peu de parents d'élève respectent cette consigne. © Radio France - Richard Vivion

