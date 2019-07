Pollution de l'air à l'ozone : Drôme et Ardèche en alerte orange

Avec les températures caniculaires et l'absence de vent, l'ensemble de nos deux départements Drome et Ardèche viennent de passer en alerte orange pour la pollution de l'air à l'Ozone ce mardi. Hier seule la vallée du Rhône avait atteint ce seuil.

Drôme, France

La pollution de l'air à l'ozone s'amplifie en Drôme-Ardèche ce mardi. Hier seule la vallée du Rhône avait atteint le seuil d'alerte orange, l'est drômois et l'ouest ardéchois n’étaient qu'en jaune. Mais avec les températures caniculaires et de l'absence de vent, le taux de pollution de l'air à l'ozone a atteint le seuil de l'alerte orange sur l'ensemble de nos deux départements en ce mardi après-midi.

Limiter sa vitesse

Les populations les plus fragiles sont invitées à éviter les efforts physiques en extérieur, et les conducteurs doivent abaisser la vitesse de 20 km/h (pour les vitesses supérieures ou égales à 90 km/h) et de 10 km/h (pour les vitesses égales à 80 km/h). Cet épisode de pollution pourrait durer plusieurs jours.