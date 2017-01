Pollution de l'Air : La Bourgogne en niveau jaune

Les conditions anticycloniques et les températures froides favorisent l'accumulation des particules fines dans l'air. Cela entraîne un risque de franchissement du seuil d'informations et de recommandations.

Ce vendredi, le soleil continuait de briller sur la Bourgogne. Il faisait aussi toujours froid. En revanche, ce qui a changé, c'est le vent, beaucoup plus faible cette fin de semaine. Cela a une conséquence sur la qualité de l'air que nous respirons. Ces conditions anticycloniques et les températures froides favorisent l'accumulation de particules fines. Les prévisions météorologiques pour ce week-end ne laissent pas présager d'amélioration à ce niveau.

Vigilance jaune

Le réseau de surveillance de la qualité de l'Air en Bourgogne, Atmosf'Air prévoyait un franchissement du seuil d'information dans un premier en Saône-et-Loire et dans l'Yonne mais ce samedi, c'est l'ensemble de la Bourgogne qui est concernée, autrement dit, également la Côte-d'Or et la Nièvre.

Populations cibles

Ce dépassement du seuil d"informations concerne essentiellement les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, les personnes de plus de 65 ans et les personnes souffrant de pathologies cardiovasculaires, les insuffisants cardiaques ou respiratoires, les personnes asthmatiques et toutes les personnes qui se reconnaissent comme sensibles lors des pics de pollution.

Recommandations

Pour les personnes décrites ci dessus, il est recommandé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux heures de pointe. Limitez également les activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions), autant en plein air qu'à l'intérieur. Pour les autres, vous pouvez continuer vos activités habituelles. En cas de symptômes ou d'inquiétude, Atmosf'Air recommande de prendre conseil auprès de votre pharmacien ou de consulter votre médecin.

Lutter ensemble contre la pollution

Nous pouvons tous ensemble réduire la pollution en limitant l’usage des engins à moteur thermique, en privilégiant les modes de déplacement non polluants ou en commun, ou en différant les déplacements non indispensables. Et si vous prenez votre voiture, n"hésitez pas à réduire la vitesse de 20 km/h hors agglomération.

L'effort peut se faire aussi dans les industries ou à la maison en limitant les travaux nécessitant l’usage de solvants et pour les ndustriels, en réduisant les émissions de composés organiques volatiles et d’oxydes d’azote.