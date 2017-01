Pollution : la qualité de l'air s'améliore en Auvergne

Pour bien respirer, suivez la girafe. La surveillance de la qualité de l'air est obligatoire en France depuis 1996. Même si l'indice Atmo vire au rouge depuis quelques jours, les conditions atmosphériques s'améliorent globalement depuis 20 ans.

Chaque jour, les 12 experts du pôle Atmo d'Aubière sont sur le pont. Sagement installés derrière leur ordinateur, ils recueillent tous les quarts d'heure les données des 13 stations de Clermont-Ferrand. Les indices quotidiens sont le résultats des analyses des relevés sur le terrain et des prévisions météo.

Le coeur du dispositif des indices Atmo au pôle d'Aubière © Radio France - Claudie Hamon

La pollution de l'air est plus importante en zone urbaine. Généralement, en altitude on respire mieux. Bonne nouvelle, la neige améliore la qualité de l'air, plus que la pluie, car elle emprisonne les particules.

Le mardi 24 janvier la girafe a vu rouge - Atmo auvergne

Nous sommes tous responsables de la pollution de l'air, sachez qu'un feux de 50 kg de végétaux au fond de son jardin pollue autant que 6 000 km parcouru avec sa voiture ou 3 semaines de chauffage à bois avec une chaudière performante. Vous pouvez consulter en direct la qualité de l'air près de chez vous sur le site de Atmo Auvergne.