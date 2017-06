Pollution de l'air : les premières restrictions de circulation en place dès vendredi matin dans le bassin grenoblois

Le dispositif préfectoral anti-pollution est maintenu vendredi matin pour le quatrième jour consécutif. Des limitations de vitesse toujours sur l'autoroute et les routes limitées à 90 km/h qui passent à 70 km/h. Mais dès vendredi matin : les véhicules sans vignette Crit'Air ne pourront pas circuler.

Le dispositif préfectoral franchit une nouvelle étape ce vendredi. Pour lutter contre la pollution de l'air à l'ozone qui sévit depuis mercredi dans le bassin grenoblois : les véhicules qui ne sont pas dotés d'une vignette Crit'Air sont interdits de circulation à partir de vendredi matin. Voitures, poids-lourds et deux-roues immatriculés avant le 1er janvier 1997 sont donc invités à rester au garage. Attention si vous n'avez pas encore commandé votre vignette, vous êtes vous aussi concerné par les interdictions de circulation.

Des limitations de vitesse toujours en cours

Pas de changement concernant les limitations de vitesse : il faudra rouler 20 kilomètres/heure moins vite sur les routes et autoroutes de la métropole grenobloise limitées à 90 kilomètres/heure ou plus. Les dispositions sont les mêmes que cet hiver lors des épisodes de pollution aux particules fines. La Préfecture recommande aux personnes sensibles d'éviter les axes routiers principaux, et pour tout le monde de réduire les activités physiques intenses.

Des tarifs réduits dans les transports en commun

Sur les réseaux TAG, Trans’Isère Zone A et B, Grésivaudan TouGo et Pays-Voironnais, un titre de transport est valable toute la journée à partir de vendredi matin. Les services MétroVélo sont à demi-tarif pour l'occasion.