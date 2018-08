Des pics de pollution à l'ozone touchent l'Île-de-France, l'Est, la vallée du Rhône, les Alpes et la Gironde, ce lundi et la tendance n'est pas à l'amélioration mardi. Cette pollution de l'air est favorisée par le rayonnement solaire et le trafic routier, d'où les restrictions de circulation.

La chaleur qui s'est installée sur une grande partie de la France et la vigilance orange à la canicule qui touche 67 départements s'accompagnent d'une montée du taux d'ozone dans l'air. Cette pollution persiste en Île-de-France, dans l'Est, dans la vallée du Rhône, les Alpes et la Gironde. Le seuil d'alerte est atteint ponctuellement sur certains départements, comme dans le Grand Est ou en Auvergne-Rhône-Alpes.

La pollution à l'ozone est typique de ces périodes de températures élevées. Comme l'explique le réseau Atmo de surveillance de la qualité de l'air, l'ozone n’est pas présent dans les gaz d’échappement des véhicules ou dans les fumées d’usine. Mais sous l'effet du rayonnement solaire, ces rejets produisent de l'ozone. On parle de polluant secondaire.

Réduire le trafic routier pour enrayer le pic d'ozone

Ce sont principalement les oxydes d'azote émis par le trafic routier qui sont à l'origine de la pollution à l'ozone, d'où les mesures de restrictions de circulation prises dans les départements touchés. Les automobilistes sont invités à baisser leur vitesse de 20km/h sur les grands axes. Certaines agglomérations proposent des tarifications attractives dans les transports en commun.

Les agglomérations les plus avancées sont passées à la circulation différenciée, avec les vignettes Crit'air qui excluent les véhicules les plus polluants. C'est le cas ce lundi à Paris, Lyon, dans l'Isère ou à Annecy. Dans l'Eurométropole de Strasbourg où c'est la première fois que le dispositif s'applique, les policiers sensibilisent les conducteurs mais ne les verbalisent pas encore.

L'ozone n'est pas un polluant anodin. Sur franceinfo, Olivier Blond, président de l'association RESPIRE, (association nationale pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air) affirme que "la pollution de l'air tue 48 000 personnes par an, l'ozone est un des facteurs de la pollution de l'air et lui aussi est mortel. Ça représente plusieurs centaines de morts par an". Les mesures prises pour alléger la circulation en période de pollution lui semblent insuffisantes pour "pour limiter le problème dans le fond".

Ne pas sortir l'après-midi pour les personnes sensibles, aérer le matin

En attendant une baisse des températures ou un coup de vent qui dissipera les polluants, les personnes sensibles, c'est-à-dire les personnes âgées, les enfants, les asthmatiques et toutes celles qui souffrent de pathologies chroniques doivent éviter de sortir dans l'après-midi, en plein pic de pollution. Charles Schillinger, ingénieur étude chez Atmo Grand Est, recommande d'aérer le matin, quand l'air est un peu plus pur.