Pollution de l'air : vitesse abaissée de 20 km/h en Mayenne

Département Mayenne, France

Le département de la Mayenne est placé en alerte rouge concernant la pollution de l'air par l'ozone, le seuil, tout comme la Sarthe et le Maine-et-Loire. C'est la décision de la structure Air Pays de la Loire après de nouvelles mesures. L'indice de qualité de l'air est compris entre 8 et 10 c'est à dire de "mauvais à très mauvais".

La Préfecture de la Mayenne, en concertation avec l'Agence Régionale de Santé, publie donc un arrêté préfectoral avec plusieurs mesures d'interdictions et de restrictions.

► La vitesse maximale sur tout le réseau autoroutier et routier du département est abaissée de 20 km/h ce samedi sans descendre en dessous de 70 km/h : 130 -> 110 km/h, 110 -> 90 km/h et 90 -> 70 km/h. Des contrôles de vitesse et anti-pollution sur route pourront être réalisés sur tout le réseau routier concerné.

► Évitez l'utilisation de la voiture en solo, privilégiez les transports en commun et le covoiturage. pour les trajets courts, pensez à la marche à pied ou au vélo. les entreprises et administrations sont invitées à adapter les horaires de travail pour faciliter ces pratiques. Le recours aux audio/visio-conférences et au télétravail est recommandé. Si vous prenez votre voiture, adoptez une conduite souple et modérez votre vitesse. Maîtrisez la température dans votre logement ou votre lieu de travail (éviter de trop climatiser). Éviter l’usage de produits émetteur de solvants (peintures, vernis).

► Aux agriculteurs, il convient d'éviter les opérations de brûlage à l’air libre des résidus agricoles pendant l’épisode de pollution. Vérifiez le bon fonctionnement de vos équipements de climatisation des bâtiments d'élevage et serres (températures, entretien des équipements...).

En Mayenne les températures seront encore comprises entre 33°C et 38°C jusqu'à samedi. Météo France prévoit une baisse du mercure dimanche.