Pollution de la Nive : il est temps de se mouiller !

"En raft ou à pied, il est temps de se mouiller !" Tel sera le mot d'ordre de la 8ème édition de "Nive zéro déchets" le 5 mars. Une opération de nettoyage des rives de la rivière orchestrée par le syndicat mixte du bassin versant de la Nive.

Pour cette huitième édition, deux zones de la rivière basque ont été choisies ; entre Itxassou et les thermes de Cambo les bains mais aussi à Bayonne entre le siège de l'aviron Bayonnais et le pont de l'autoroute dans la plaine d'Ansot 2 kilomètres plus loin.

L'Aviron Bayonnais participe pour la première fois

C'est la première fois que les rameurs de l'Aviron Bayonnais s'associent à "Nive, zéro déchets". Et pour cause ! Plusieurs fois de suite les bateaux des rameurs ont subi de grosses avaries à cause de morceaux d'arbres tombés ou jetés dans la Nive. Des embarcations en fibre de carbone (50 000 euros environ par esquif) qui éclatent à l'impact avec un obstacle.

Plusieurs fois que l'on casse nos embarcations en raison du rejet de bois dans la Nive — Gérard Bafkop

Les embarcations de l'Aviron Bayonnais victimes de morceaux de bois et d'arbres jetés dans la Nive Partager le son sur : Copier

Les déchets arrachés s'accrochent aux arbres en bord de Nive © Radio France - Jacques Pons

On peut s'inscrire à cette opération de nettoyage jusqu'au 3 mars inclus sur le site du syndicat mixte du bassin versant de la Nive.