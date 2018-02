La procédure d'alerte à la pollution est déclenchée dans le Loiret et dans le Loir-et-Cher. Il s'agit d'une pollution persistante aux particules fines et qui va durer plusieurs jours, au moins jusqu'à lundi. Les vitesses maximales sur les autoroutes et voies rapides sont abaissées de 20km/h.

Orléans, France

Le déclenchement du seuil d'alerte pour une pollution aux particules (PM10) est prévu dans l'ensemble du département du Loiret à compter de vendredi 23 février 2018 jusqu'à sa levée par la préfecture du Loiret.

Lig'Air - Indices qualité de l'air du 22/02/2018 en région Centre-Val de Loire https://t.co/gL5orNKp0Cpic.twitter.com/GLXr2pQvg7 — Ligair (@air_lig) February 22, 2018

Baisse de la vitesse

Dans la pratique, à partir de vendredi et jusqu'à nouvel ordre, la vitesse maximale autorisée est réduite de 20 km/h sur les autoroutes qui traversent les départements du Loiret et et du Loir-et-Cher (A10, A19, A71, A77) et sur les portions à 2 fois 2 voies notamment sur la D2060, y compris sur la tangentielle. Il n'y a pas de restriction sur les autres routes.

D'autres restrictions et recommandations

Le brûlage à l'air libre (notamment pour les déchets verts) est également interdit. S'ajoutent à cela des recommandations : notamment d'éviter les efforts physiques, de renoncer aux feux de cheminée et de privilégier les transports en commun pour les déplacements.