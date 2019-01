Pollution des navires en Méditerranée : de nouvelles règles en 2022 ?

Corse, France

La pollution émise par les navires en Méditerranée au cœur d'une grande enquête.

Les résultats de l'étude "ECAMED" ont été présentés à Marseille (18/01/2019). Cette étude vise à identifier les impacts sanitaires et environnementaux du classement de la Méditerranée en Zone de Contrôle des Emissions. Trouver des solutions rapides et efficaces : le challenge est difficile. Mais pas impossible. Pour autant, le parcours est semé d'embûches. Réduire les émissions de polluants dans les ports, la solution ne peut être franco-française. L'Etat a donc décidé de porter le projet au niveau de la Méditerranée. "Mais il a fallu aussi prouver aux autres Etats qu'il y avait vraiment un intérêt. Et c'est tout l'objet de l'étude ECAMED" indique Jean-Luc Savelli, le directeur de Qualitair Corse.

De meilleurs résultats en Italie

Convaincre. C'est donc ce qu'il faudra faire dans les prochains mois. D'autant que la réduction des polluants ne sera pas sans douleur sur le plan financier, notamment, on l'imagine, pour les compagnies maritimes. En revanche, et selon les spécialistes, ce plan de réduction des émissions permettra de réaliser des économies sur le plan de la santé. Résultats d'étude en main, Jean-Luc Savelli le confirme : ' l'etude démontre qu'en faisant des actions assez simples de changement de carburant, d'amélioration des moteurs des bateaux, on obtient vraiment une baisse significative des polluants principaux qui impactent la santé. Ces résultats sont très positifs. Pour autant, les conclusions ne sont pas forcément les mêmes sur tous les territoires. On a en effet constaté en Italie un gain plus important qu'en France et qu'en Corse."

Cette étude ECAMED, Qualitair y a travaillé en tant qu'expert sur différents sujets dont le changement de réglementation concernant les polluants émis par les bateaux. Si le soufre ou les oxydes d'azote sont répertoriés dans la liste des polluants, il est très peu fait référence aux particules fines. Un manque que Qualitair a donc essayé de combler en faisant valoir les différentes études menées à Bastia et Ajaccio.

Tout reste à faire

L’étude ECAMED finalisée, le plus difficile reste peut-être à faire. "Il va falloir porter les résultats auprès des différents pays européens afin d'obtenir un consensus" précise Jean-Luc Savelli. Un travail qui demandera un peu de temps. Chacun espère que la nouvelle réglementation pourra entrer en vigueur dans le courant de l'année 2022.