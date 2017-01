Pollution en Gironde : les limitations de vitesse maintenues sur les routes et autoroutes

La préfecture de la Gironde a décidé de maintenir pour mercredi les limitations de vitesse sur l'ensemble du réseau routier du département en raison d'une poursuite de la pollution aux particules fines.

Les conditions météorologiques se sont stabilisées ce mardi en Gironde avec la persistance du pic de pollution. Conséquence : les mesures de limitation de vitesse prises par arrêté préfectoral sont maintenues jusqu'à au moins mercredi en milieu de journée. Une nouvelle évaluation sera effectuée à la mi journée de mercredi.

Restrictions inchangées

La vitesse des voitures reste donc limitée à 110km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130km/h, à 90km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110km/h, et à 70km/h sur les portions d’autoroutes, de voies rapides et de routes nationales et départementales normalement limitées à 90km/h. Depuis dimanche, la vitesse est également réduite de 20 kilomètres/heure sur la rocade.

Alain Juppé réagit

Bordeaux n'est pas parmi les villes plus polluées, nous avons peu d'alerte sur ce plan là. Alain Juppé

Le maire de Bordeaux met en avant sa politique d'encouragement au déplacement par les transports collectifs comme la ligne D du tram ou le bus à haut niveau de service. Quant au problème de trafic sur la rocade, Alain Juppé rappelle sur France Bleu Gironde que la priorité reste l'achèvement de la mise à de 2 X 3 voies. La 2è priorité, explique le maire de Bordeaux, ce serait de développer le fret ferroviaire et le 3è solution ce serait à moyen terme de réaliser des barreaux autoroutiers qui permettraient d'alléger le trafic sur la rocade.