Pollution en Ile-de-France : elle est moyenne jeudi et restera moyenne vendredi

La pollution aux particules fines est moyenne ce jeudi en Ile-de-France. Elle devrait rester moyenne aussi demain vendredi. C'est ce qu'a indiqué Airparif à 11h jeudi. Airparif est chargé de surveiller la qualité de l'air dans notre région.

Airparif annonce une pollution moyenne ce jeudi et prévoit la même chose pour vendredi en Ile-de-France. Le premier seuil d'alerte, appelé "seuil d'information", avait été déclenché mercredi pour une pollution aux particules fines.

La #pollution en Île-de-France sera moyenne aujourd'hui (indice 71/100) et moyenne demain (61/100). https://t.co/uFdy5tXBv1 — Airparif (@Airparif) November 16, 2017

Mercredi, en raison de la pollution qui avait été annoncée, la Mairie de Paris a choisi de rendre le stationnement résidentiel gratuit ce jeudi toute la journée à Paris.

La carte de la pollution pour jeudi. - Airparif

Clean Air Forum à Paris

Hasard du calendrier, un forum sur la qualité de l'air a lieu jeudi et vendredi à Paris. La première édition du "Clean Air Forum" est organisé par la Commission européenne. Cet événement sera l’occasion de discuter de la réduction de la pollution atmosphérique. Les interventions des décideurs et des experts européens permettront notamment de faire le point sur la mise en œuvre des politiques et programmes ayant un impact sur la qualité de l’air aux niveaux européen, national, régional et local.