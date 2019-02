Pollution en Ile-de-France : le préfet maintient pour samedi la réduction de la vitesse

Paris, Île-de-France, France

La pollution aux particules fines sera un peu moins forte en Ile-de-France ce samedi.Malgré tout le préfet a décidé de reconduire les mesures prises pour ce vendredi.

La pollution est présente dans notre région depuis mercredi et dans ce contexte indique la préfecture de police dans un communiqué "après avoir réuni le comité technique, composé des experts de la pollution et de ses conséquences (notamment Airparif, Météo France, DRIEE et ARS), ), puis le comité des élus de la région (Mairie de Paris, Métropole du Grand Paris, Conseil régional, Île-de-France Mobilités et conseils départementaux), Michel Delpuech préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, a décidé de reconduire les mesures restrictives mises en place depuis ce jour, vendredi 22 février 5h30, en matière de circulation routière".

Baisse de la vitesse obligatoire de 20 km/h ce samedi

La vitesse maximale autorisée est de 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h.

Elle est de 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h.

Et elle est à 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales.

Il est aussi recommandé aux Franciliens de limiter, dans la mesure du possible, les déplacements en voiture et de privilégier les transports en communs.