Pollution à Grenoble : des restrictions de circulation en vigueur mardi

Demain mardi, ce sera officiellement le 5ème jour consécutif de pollution aux particules fines. Les autorités ont donc décidé de déclencher les mesures de restrictions de circulation : les voitures immatriculées avant 1997 et les camions diesels antérieurs à 2001 devront rester au garage.

C'est la deuxième fois en un mois et demi que la Métropole grenobloise applique des restrictions de circulation. Ces restrictions sont prévues par un protocole et se déclenchent au 5ème jour d'un épisode de pollution aux particules fines (+ de 50 microgrammes de particules fines par mètre-cube d'air). Mardi donc, les voitures de plus de 20 ans (antérieures au 1er octobre 1997), les poids-lourds diesel immatriculés avant le 1er janvier 2001, et les deux-roues antérieurs au 1er juin 2001, n'auront pas le droit de circuler. Il s'agit des véhicules non-classé au titre du certificat de qualité de l'air (certificat "Crit'Air").

49 communes concernés + les accès autoroutiers

Le périmètre concerné comprend les 49 communes de l'agglomération grenobloise, mais aussi les accès autoroutiers à Grenoble depuis les péages de Crolles sur l'A41 et Voreppe sur l'A48. Dans l'agglomération, la vitesse est par ailleurs réduite de 20 km / h sur les rocade et les voies rapides limitées normalement à 90 km / h ou plus. En ce qui concerne l'axe A51 - A480 - A 48, la vitesse est limitée à 70 km / h entre le péage de Vif et celui de Voreppe. Vitesse limitée à 70 km / h également à partir du péage de Crolles sur l'A41 et jusqu'à Grenoble.

Transports en commun : un seul ticket pour toute la journée

Dans l'agglomération de Grenoble (TAG), le Grésivaudan (TouGo) et le Pays Voironnais, un tarif spécial est mis en place dans les transports en commun. Un simple ticket à l'unité sera valable toute la journée. Même chose pour les zones A et B du réseau de cars TransIsère. Enfin, la location de Métrovélo est à demi-tarif.

Si le pic de pollution se poursuit, de nouvelles restrictions seront prises à partir de jeudi avec l'interdiction des voitures diesel de plus de 11 ans (immatriculées avant le 1er janvier 2006).