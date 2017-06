Pollution à l'ozone : les automobilistes levent le pied en Moselle

C'est l'une des conséquences de la vague de chaleur qui sévit actuellement sur la Moselle, le département est touché par un épisode de pollution à l'ozone. La Préfecture annonce sur France Bleu Lorraine des mesures d'abaissement de la vitesse sur les routes.

34°, 35° voire plus... Les jours se suivent et se ressemblent en Moselle, écrasée par la chaleur depuis le début de la semaine, comme une bonne partie de la France. Et même si le département n'est pas (encore) placé en vigilance orange par Météo France, les conséquences de cet épisode caniculaire se font déjà sentir dans l'atmosphère.

Mauvaise qualité de l'air

Atmo Grand Est, l'organisme chargé de la surveillance de la qualité de l'air dans la région, a publié mardi un bulletin d'alerte à la pollution à l'ozone. Une dégradation de la qualité de l'air qui s'explique par plusieurs facteurs combinés : l'activité industrielle, le trafic routier, le fort rayonnement solaire et les températures élevées. La situation devrait durer jusqu'à jeudi au moins, avant une baisse du mercure annoncée pour la fin de semaine.

Limitation de la vitesse sur autoroutes en Moselle

En conséquence, et comme la procédure le prévoit, Georges Bos, le directeur de cabinet du Préfet de Moselle a annoncé ce matin sur France Bleu Lorraine, la mise en place de mesures d'abaissement de la vitesse de 20km/h sur les axes autoroutiers du département. Soit 90km/h au lieu de 110 km/h sur l'A31, et 110km/h eu lieu de 130Km/h. Georges Bos en appelle au respect de ces mesures par les automobilistes, en rappellant bien "que se sont les panneaux à limitation variables qui sont à prendre en compte" comme sur le tronçon nord de l'A31, entre Richemont et la frontière luxembourgeoise.

Le communiqué de la Préfecture de Moselle

Tout les services sont mobilisés et les alertes données. Nous avons aussi renforcé les maraudes pour que personne ne traverse cette vague de chaleur sans protections. C'est aussi la mobilisation des élus pour aller rencontrer les personnes isolées. (Georges Bos, directeur de cabinet du Préfet de Moselle)

Ces mesures s'accompagnent de conseils de prudence à la population. Le message s'adresse particulièrement aux personnes fragiles (femmes enceintes, enfants, personnes âgées ou souffrant de troubles respiratoires) mais aussi à l'ensemble des mosellans. Il est recommandé de limiter au maximum les pratiques physiques intenses, au plus chaud de la journée.