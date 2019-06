Pollution : la circulation différenciée reconduite jeudi à Annecy

Mise en place mercredi matin en raison de l'épisode de pollution à l'ozone lié à la canicule qui sévit en Pays de Savoie, la circulation différenciée est reconduite jeudi à Annecy. Lors de la première journée, plus de la moitié des automobilistes contrôlés étaient en infraction.

Mise en place mercredi matin en raison de l'épisode de pollution à l'ozone lié à la canicule qui sévit en Pays de Savoie, la circulation différenciée est reconduite jeudi à Annecy (Haute-Savoie). Les automobilistes devront à nouveau avoir leur vignette Crit'Air de 0 à 3 pour circuler en centre-ville, c'est à dire la zone située à l'intérieur de la rocade.

Plus de la moitié des automobilistes en infraction

Mercredi, les policiers municipaux se sont postés aux principales entrées de ville pour des contrôles qui restent pour l'instant préventifs. Un constat s'impose toutefois, le message à du mal à passer. Sur les 1.200 véhicules contrôles, 720 n'avaient pas de vignette, ou pas la bonne couleur.

"Beaucoup d'automobilistes ne comprennent pas". Jean-Christophe Monnerie, directeur de la police municipale de la commune nouvelle d'Annecy.

Il y a donc encore du boulot, "beaucoup automobilistes ne comprennent pas qu'on leur interdise d'aller à tel ou tel endroit pour des raisons de pollution" reconnaît le directeur de la police municipale Jean-Christophe Monnerie, "On leur explique qu'il est nécessaire que tout le monde fasse des efforts. Nous leur remettons des documents pour les informer et nous les orientons vers les parcs relais où il y a des solutions alternatives avec les transports en commun".

Si la tolérance est de mise pour l'heure, ça ne durera sans doute pas, "on leur explique surtout qu'à un moment donné, on va les bloquer, qu'ils ne pourront pas accéder à leurs lieux de travail ou autre, et que ça va leur compliquer la vie".

Même dispositif à Grenoble

Si le niveau de pollution monte d'un cran, la circulation différenciée pourrait également être mise en place dans les prochains jours à Chambéry.

Jeudi, c'est Grenoble qui franchira le pas. Une zone de circulation restreinte sera mise en place dans la métropole. Même dispositif qu'à Annecy, seuls les véhicules munis d'une vignette Crit'Air 0, 1, 2 ou 3 pourront circuler.