Bouches-du-Rhône, France

La qualité de l'air ne va pas s'améliorer en ce début de semaine dans les Bouches du Rhône. Après avoir déclenché ce lundi la procédure d'information et de recommandation, la préfecture a décidé d'activer mardi le niveau supérieur de l'alerte. Principale mesure : l'abaissement de 20 km/h des vitesses maximales sur les routes et autoroutes. La préfecture annonce que "les contrôles sont renforcés", pour le respect de ces limites comme pour la vérification des contrôles techniques.

Limiter l'usage de la voiture

Pendant cet épisode de pollution à l'ozone, il est vivement conseillé de réduire les activités physiques et sportives à l'extérieur. Les autorités demandent également de limiter les déplacements privés et professionnels ainsi que l'usage des véhicules. Autre mesure : la réduction des émissions polluantes des industries. Dans les ports, les navires doivent être raccordés au réseau électrique à quai.

Le Vaucluse touché à son tour

Depuis ce lundi, la qualité de l'air se dégrade en Provence à cause de la hausse des températures et du manque de vent. Le phénomène va persister ce mardi dans les Bouches du Rhône et s'étendre au Vaucluse. Aucune amélioration n'est prévue d'ici mercredi, jour où Air Paca, organisme chargé du contrôle de la qualité de l'air, annonce même une nouvelle dégradation à Marseille et à Toulon.