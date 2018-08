Savoie, France

#vigilance orange #pollution de l’air sur la zone urbaine pays de #Savoie et zone alpine : le dispositif départemental de pollution de l’air niveau alerte 1 a été activé par @Prefet73. pic.twitter.com/abiBqCt3aD — Préfet de la Savoie (@Prefet73) August 4, 2018

Samedi 4 août les conditions météo restent caniculaires et toujours très favorables à la formation de l'ozone. Aucune amélioration de la qualité de l'air n'est donc attendue.

Dimanche , pas d'évolution, les conditions restent propices à une qualité de l'air dégradée sur une large partie de la région. Par conséquent, le bassin lémanique, l'Ouest Ain, l'Ouest Ardèche, la Vallée du Rhône, le bassin lyonnais Nord Isère, le bassin grenoblois et la zone alpine de l'Isère se maintiennent en vigilance orange en raison d'un risque de dépassement du seuil d'information.

La zone urbaine des Pays de Savoie et le bassin stéphanois passent en vigilance orange du fait d'un risque de dépassement samedi et dimanche. Une vigilance orange est activée sur les zones alpine Savoie et Ain, du fait d'un risque de dépassement samedi et dimanche.