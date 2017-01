Pollution : le bassin stéphanois en alerte niveau 1

L'épisode de pollution se poursuit dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Le niveau 1 alerte pollution est toujours en cours dans le bassin stéphanois. Un nouvel état des lieux sera fait ce mercredi 12h.

La pollution devrait se poursuivre jusqu'à au moins jeudi soir dans le bassin stéphanois où le niveau 1 de l'alerte a été déclenché. Il faudrait que le vent se lève pour disperser la pollution. Et ce n'est pas prévu avant la fin de semaine. Actuellement un anticyclone est stationné sur le nord de la France et empêche la ciculation des masses d'air, emprisonnant la pollution. Par ailleurs, les températures sont particulièrement basses. Ce qui créé un phénomène d'inversion des températures, en clair la formation de couvercles au dessus des agglomérations. Et puis, on tire sur les chauffage, et on produit encore plus de pollution. Dans le bassin stephanois, le niveau 1 d'alerte a été franchi. La Préfecture de Saint-Étienne conseille de réduire les activités physiques et sportives intenses surtout pour les personnes sensibles ou vulnérables. En revanche, la mise en place d'une circulation aletrnée n'est pas à l'ordre du jour.